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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2160216121622163

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кащей написав:
В итоге, по карте списан овердрафт.
а как выглядит списание овердрафта?


Вот так Зображення
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Похожий вопрос уже задавался, точного ответа не увидел.
Подскажите. На WC кредит.лим 1500, свои 1000 гр. При оплате в выходные одним чеком на сумму 2500 как будет начислен кэшбэк.
3% от 1500 + 1% от 1000?????? Или по другому.

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:59

  gkost05 написав:3% от 1500 + 1% от 1000??????

Именно так. Даже если сумма покупки будет меньше (например 2000), то сначала снимет с кредитных (кешбек 3% от 1500), а потом с дебетового (кешбек 1% с 500 грн).
То есть, на дебетовом есть смысл держать запас на случай покупок, превышающих кредитный лимит.
Проверено на своих покупках
Квінто
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Имеется Б5 с кредитным лимитом 1000 грн. Лимит был практически весь использован (без трех с копейками грн), частично в этом месяце, частично в прошлом. Сегодня внесено через ПТКС 1000 грн.
Вопрос: после проведения поплнения 1000 грн по счету, в ИБ тас24 в деталях кредита "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" и "Сума обов'язкового платежу за договором" должны обнулиться или нет?
"Сума заборгованості за кредитом" обнулилась, в выписке по кредиту последняя операция 06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:17

  Ferlakur написав:Имеется Б5 с кредитным лимитом 1000 грн. Лимит был практически весь использован (без трех с копейками грн), частично в этом месяце, частично в прошлом. Сегодня внесено через ПТКС 1000 грн.
Вопрос: после проведения поплнения 1000 грн по счету, в ИБ тас24 в деталях кредита "Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" и "Сума обов'язкового платежу за договором" должны обнулиться или нет?
"Сума заборгованості за кредитом" обнулилась, в выписке по кредиту последняя операция 06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH.

"Сума заборгованості за кредитом у пільговому періоді" обнулится завтра
"Сума обов'язкового платежу за договором" останется без изменений до 1-2 числа следующего месяца
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:19

  Ferlakur написав:
  Stringer написав:
  Ferlakur написав:Пополнение по номеру счета в ПТКС, как узнать, провелось по счету или нет? Если в выписке кириллицей, значит провелось, или не факт?

Обычно - факт

Гм... а вот на горячей говорят - фактично не проведено поки що по рахунку :!:
Зашибись развлечение, ходишь, как по минному полю :mrgreen:

Согласно регламента- Поточного робочого дня
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:
  Stringer написав:Обычно - факт

Гм... а вот на горячей говорят - фактично не проведено поки що по рахунку :!:
Зашибись развлечение, ходишь, как по минному полю :mrgreen:

Согласно регламента- Поточного робочого дня

Это да, но получается, что кириллица в выписках - не показатель.

А если в выписке по кредиту появилось:
06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH,
значит погашение проведено?
Вроде все предыдущие операции в этой выписке расположены именно в том порядке, в котором были проведены.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:38

  Ferlakur написав:Это да, но получается, что кириллица в выписках - не показатель.

А если в выписке по кредиту появилось:
06.12.2018 00:00:00 Погашення за основним боргом +1000 UAH,
значит погашение проведено?
Вроде все предыдущие операции в этой выписке расположены именно в том порядке, в котором были проведены.

Кириллица в выписке веб ТАС24 - показатель, в ТАС2Ю и моб ТАС24 - нет
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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