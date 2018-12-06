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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2162216321642165>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А зачем позволять списывать со своих,если они лежат на дебетном, можно же всегда держать необходимую сумму в кредитных деньгах?
Для моих покупок необходимая сумма иногда превышает размер "кредитных денег" = 1500 грн.

Сегодня впервые перевел деньги с бонусного счета на Вики-дебетный. При этом банк вычел 18%+1,5% налогов. Это нормально? Я рассчитывал на чистые 2-5%.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:18

  Кащей написав:
А зачем позволять списывать со своих,если они лежат на дебетном, можно же всегда держать необходимую сумму в кредитных деньгах?
Для моих покупок необходимая сумма иногда превышает размер "кредитных денег" = 1500 грн.

Сегодня впервые перевел деньги с бонусного счета на Вики-дебетный. При этом банк вычел 18%+1,5% налогов. Это нормально? Я рассчитывал на чистые 2-5%.

нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:35

Кащей
ст.7 Додаток 1: https://tascombank.ua/documents/oficial ... 030118.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:45

  Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..

Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 06 гру, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46

  Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..



На карту выплачивается чистый кеш-бек. То есть, заявленные в Акции 2%, 5%, 1%...
На бонусный счет начисляется кеш-бек с учетом налога.
То есть, на бонусном счету отображается сумма больше чем чистый кеш-бек.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Чет 06 гру, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46

  Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..

Там вроде честно всё. Но выплата КБ не избавляет от уплаты налогов, поэтому приходится мириться с двойным учетом. В SMS по операции пишется чистый процент, а на бонусный счёт начисляется не эта сумма, а большая, так чтобы потом после выплаты и удержания налогов опять стать равной обещанному. Так что %% по КБ чистые и честные.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:56

Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:57

  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:01

  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Ну план по выдаче плативок никто не отменял :)
curiousobro
 
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