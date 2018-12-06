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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:14
А зачем позволять списывать со своих,если они лежат на дебетном, можно же всегда держать необходимую сумму в кредитных деньгах?
Для моих покупок необходимая сумма иногда превышает размер "кредитных денег" = 1500 грн.
Сегодня впервые перевел деньги с бонусного счета на Вики-дебетный. При этом банк вычел 18%+1,5% налогов. Это нормально? Я рассчитывал на чистые 2-5%.
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Кащей
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:18
Кащей написав:
А зачем позволять списывать со своих,если они лежат на дебетном, можно же всегда держать необходимую сумму в кредитных деньгах?
Для моих покупок необходимая сумма иногда превышает размер "кредитных денег" = 1500 грн.
Сегодня впервые перевел деньги с бонусного счета на Вики-дебетный. При этом банк вычел 18%+1,5% налогов. Это нормально? Я рассчитывал на чистые 2-5%.
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
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clientage
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:35
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:36
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..
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Кащей
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:45
Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..
Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 06 гру, 2018 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46
Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..
На карту выплачивается чистый кеш-бек. То есть, заявленные в Акции 2%, 5%, 1%...
На бонусный счет начисляется кеш-бек с учетом налога.
То есть, на бонусном счету отображается сумма больше чем чистый кеш-бек.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK
в Чет 06 гру, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46
Кащей написав:
нормально
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
Та дело же не в предельной сумме. Я считал, что Тася чистыми заявленный процент КБ выплачивает. А оказывается, у комсомола тоже сплошная грязь..
Там вроде честно всё. Но выплата КБ не избавляет от уплаты налогов, поэтому приходится мириться с двойным учетом. В SMS по операции пишется чистый процент, а на бонусный счёт начисляется не эта сумма, а большая, так чтобы потом после выплаты и удержания налогов опять стать равной обещанному. Так что %% по КБ чистые и честные.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:56
Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)
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mihasik
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:57
mihasik написав:
Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)
А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух?
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