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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:14
clientage написав: mihasik написав:
Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)
А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух?
Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))
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mihasik
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:16
clientage написав:
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?
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wig
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:17
Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(
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Flamingo
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:25
wig написав: clientage написав:
спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше
В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?
в том смысле, шо при выводе 1300 в месяц с бонусного вы получите 1000 на картсчету:
начислено(грязными) - налог = выплачено (чистыми)
.... а остальные сгоряяят, адназначно!
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 06 гру, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:26
Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
спасибо, теперь понятно.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:28
mihasik написав: clientage написав: mihasik написав:
Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)
А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух?
Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))
Хай ОфПред подарит всему этому отделению морские бинокли, правда еще нуна знать в какую дырку в них смотреть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:39
Flamingo написав:
Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(
Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет
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mihasik
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:41
mihasik написав: Flamingo написав:
Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(
Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет
С первой выплаты %% на Платівку и удержат абонку за СМСки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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