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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:14

  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:16

  clientage написав:спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше

В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:17

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Ну план по выдаче плативок никто не отменял :)

Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:25

  wig написав:
  clientage написав:спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше

В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?

в том смысле, шо при выводе 1300 в месяц с бонусного вы получите 1000 на картсчету:
начислено(грязными) - налог = выплачено (чистыми)
.... а остальные сгоряяят, адназначно!
Востаннє редагувалось clientage в Чет 06 гру, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
спасибо, теперь понятно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:28

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))

Хай ОфПред подарит всему этому отделению морские бинокли, правда еще нуна знать в какую дырку в них смотреть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:39

  Flamingo написав:Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(

Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:41

  mihasik написав:
  Flamingo написав:Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(

Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет

С первой выплаты %% на Платівку и удержат абонку за СМСки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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