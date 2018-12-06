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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:14

  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:16

  clientage написав:спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше

В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:17

  curiousobro написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Ну план по выдаче плативок никто не отменял :)

Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:25

  wig написав:
  clientage написав:спецом начисляют 1300/мес, шобы при списании с удержанием налога стало 1000, даж чуток больше

В смысле, 1300 - это грязными? Вывести только тысячу можно?

в том смысле, шо при выводе 1300 в месяц с бонусного вы получите 1000 на картсчету:
начислено(грязными) - налог = выплачено (чистыми)
.... а остальные сгоряяят, адназначно!
Востаннє редагувалось clientage в Чет 06 гру, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
спасибо, теперь понятно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:28

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Закончившееся депо,на вику без потерь заходит? А то при оформлении,никто не знал точно)) дали плативку для подстраховки)

А свои тарифы никто в отделении не догадатся почитать, лучше вслух? :)

Так при мне смотрели. Не нашли). Нач.отделения тоже задумалась)))

Хай ОфПред подарит всему этому отделению морские бинокли, правда еще нуна знать в какую дырку в них смотреть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:39

  Flamingo написав:Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(

Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:41

  mihasik написав:
  Flamingo написав:Ага - и по неотключению по ним платного смс ;(

Ну эт если есть движение на карте, так-то ~нет

С первой выплаты %% на Платівку и удержат абонку за СМСки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ещё раз краткий курс.

Вика и Б5 имеют платные страховки — оформляются полностью бесплатно и при отключении страховок лишних трат нет.

Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.

Всё верно?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 06 гру, 2018 20:50, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:50

Кто уже проходил?

У меня срок Плативкы 12/18, что будет?
Будет именная или нечто другое? Когда можно подходить за заменой?
Если до НГ не успею, проценты по депо зайдут на новую карту, там есть какая то активация???
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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