Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:15
Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
приветствую.
когда ждать полноценного зачисления денег на Ощадний депо Таза, если отправить их по реквизитам с Прихвата завтра утром (или сейчас)?
Спасибо.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ЕЛЕ дозвонился. по-панибратски меня спросили , а че за карта?
депозитная , ну тогда будет неименная , которая будет в отделении.
Схема не сработала - колбабе лень мне заказывать перевыпуск именной карты, пойду топать в отделении. Тигипыч, у тя бардак в колцентре - так с людьми не говорят и их проблемы не решают. Задумайся - все начинается с ерунды , а потом снежный ком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:26
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:48
Таке враження, ніби вас у кожному банку ображають. Ви з Barsurman часом не родичі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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