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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:15

  MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.

Всё верно?


Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Goodman написав:У меня срок Плативкы 12/18, что будет?
Будет именная или нечто другое? Когда можно подходить за заменой?
Если до НГ не успею, проценты по депо зайдут на новую карту, там есть какая то активация???
Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

приветствую.

когда ждать полноценного зачисления денег на Ощадний депо Таза, если отправить их по реквизитам с Прихвата завтра утром (или сейчас)?

Спасибо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Aps написав:Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.


ЕЛЕ дозвонился. по-панибратски меня спросили , а че за карта?
депозитная , ну тогда будет неименная , которая будет в отделении.
Схема не сработала - колбабе лень мне заказывать перевыпуск именной карты, пойду топать в отделении. Тигипыч, у тя бардак в колцентре - так с людьми не говорят и их проблемы не решают. Задумайся - все начинается с ерунды , а потом снежный ком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:26

  jay2004 написав:
  MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.

Всё верно?


Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..


переключатель GSM-банкинг в "настройках карты" - Оно :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:48

  Goodman написав:
  Aps написав:Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.


ЕЛЕ дозвонился. по-панибратски меня спросили , а че за карта?
депозитная , ну тогда будет неименная , которая будет в отделении.
Схема не сработала - колбабе лень мне заказывать перевыпуск именной карты, пойду топать в отделении. Тигипыч, у тя бардак в колцентре - так с людьми не говорят и их проблемы не решают. Задумайся - все начинается с ерунды , а потом снежный ком.

Таке враження, ніби вас у кожному банку ображають. Ви з Barsurman часом не родичі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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