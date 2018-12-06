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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:15
MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.
Всё верно?
Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
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jay2004
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:22
Goodman написав:У меня срок Плативкы 12/18, что будет?
Будет именная или нечто другое? Когда можно подходить за заменой?
Если до НГ не успею, проценты по депо зайдут на новую карту, там есть какая то активация???
Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.
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Aps
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:18
приветствую.
когда ждать полноценного зачисления денег на Ощадний депо Таза, если отправить их по реквизитам с Прихвата завтра утром (или сейчас)?
Спасибо.
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Alex2007
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:25
Aps написав:
Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.
ЕЛЕ дозвонился. по-панибратски меня спросили , а че за карта?
депозитная , ну тогда будет неименная , которая будет в отделении.
Схема не сработала - колбабе лень мне заказывать перевыпуск именной карты, пойду топать в отделении. Тигипыч, у тя бардак в колцентре - так с людьми не говорят и их проблемы не решают. Задумайся - все начинается с ерунды , а потом снежный ком.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:26
jay2004 написав: MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.
Всё верно?
Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
переключатель GSM-банкинг
в "настройках карты" - Оно
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Alex2007
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:48
Goodman написав: Aps написав:
Будет именная. Заказать надо перевыпуск. Можно ещё одну взять неименную и счёт перепривязать в ИБ.
ЕЛЕ дозвонился. по-панибратски меня спросили , а че за карта?
депозитная , ну тогда будет неименная , которая будет в отделении.
Схема не сработала - колбабе лень мне заказывать перевыпуск именной карты, пойду топать в отделении. Тигипыч, у тя бардак в колцентре - так с людьми не говорят и их проблемы не решают. Задумайся - все начинается с ерунды , а потом снежный ком.
Таке враження, ніби вас у кожному банку ображають. Ви з Barsurman
часом не родичі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:59
klug
если перевыпуск карты по сроку это дилема, то да.
чат принять перевыпуск не может
операторы - сильно заняты
отделение - зима зимняя
***************************
там у них есть функция записи разговора , пусть сидят и слушают.
если для них это отлично , то да. - признаю , я капризуля за 200к
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:11
Goodman написав:klug
если перевыпуск карты по сроку это дилема, то да.
чат принять перевыпуск не может
операторы - сильно заняты
отделение - зима зимняя
***************************
там у них есть функция записи разговора , пусть сидят и слушают.
если для них это отлично , то да. - признаю , я капризуля за 200к
Я 200к у ТАСі не тримаю, тому просто дзвонив на гарячку і одразу казав перевипустити мені Платівку, що закінчується на ХХХХ у звязку із закінченням строку дії. Мені її перевипустили. За 2 тижні забрав у відділенні. End of story. Жодної драми, недостатньо глибоких кніксенів, недостатньо щирих од і тому подібних елементів обслуговування вкладників 200к+.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:16
klug написав: Goodman написав:klug
если перевыпуск карты по сроку это дилема, то да.
чат принять перевыпуск не может
операторы - сильно заняты
отделение - зима зимняя
***************************
там у них есть функция записи разговора , пусть сидят и слушают.
если для них это отлично , то да. - признаю , я капризуля за 200к
Я 200к у ТАСі не тримаю, тому просто дзвонив на гарячку і одразу казав перевипустити мені Платівку, що закінчується на ХХХХ у звязку із закінченням строку дії. Мені її перевипустили. За 2 тижні забрав у відділенні. End of story. Жодної драми, недостатньо глибоких кніксенів, недостатньо щирих од і тому подібних елементів обслуговування вкладників 200к+.
В тас-24 есть функция перевыпуска карт... или там нельзя оформить?
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Карамболь
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