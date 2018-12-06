..а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18
..а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:25
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
вот видите, мы с Вами разные люди.
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разговор за то, что колбаба отклонилась от модуля разговора и начала нести отсебятину. Я не уверен, что она обладает даром селектировать народ по телефону.
А так как не обладает , то должна делать свою работу или выставлять табличку - ПМС. Я не в школе, чтобы тарабанить как дз1ночок материал моего вопроса.
Доклад закончил. Вопрос исчерпан.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50
Коли пробував у "новому ТАС24" (який вже прикрили), то у результаті перевипуску отримав нові картки підв'язані під нові рахунки. У цьому ТАС24 не пробував - перевипускав через кол-центр.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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