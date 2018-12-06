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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18

  Кащей написав:
Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
спасибо, теперь понятно.


..а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:25

  Alex2007 написав:когда ждать полноценного зачисления денег на Ощадний депо Таза, если отправить их по реквизитам с Прихвата завтра утром (или сейчас)?

Если СЕПом - то в платежке от привата есть поле "Дата валютирования" - вот этой датой ко мне на Ощадный и зашло в 00:00. Отправлял где-то в обед.
-rx-
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:Я 200к у ТАСі не тримаю,


вот видите, мы с Вами разные люди.
***********************************
разговор за то, что колбаба отклонилась от модуля разговора и начала нести отсебятину. Я не уверен, что она обладает даром селектировать народ по телефону.
А так как не обладает , то должна делать свою работу или выставлять табличку - ПМС. Я не в школе, чтобы тарабанить как дз1ночок материал моего вопроса.
Доклад закончил. Вопрос исчерпан.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50

  Карамболь написав:
  klug написав:
  Goodman написав:klug если перевыпуск карты по сроку это дилема, то да.
чат принять перевыпуск не может
операторы - сильно заняты
отделение - зима зимняя
***************************
там у них есть функция записи разговора , пусть сидят и слушают.
если для них это отлично , то да. - признаю , я капризуля за 200к :mrgreen:

Я 200к у ТАСі не тримаю, тому просто дзвонив на гарячку і одразу казав перевипустити мені Платівку, що закінчується на ХХХХ у звязку із закінченням строку дії. Мені її перевипустили. За 2 тижні забрав у відділенні. End of story. Жодної драми, недостатньо глибоких кніксенів, недостатньо щирих од і тому подібних елементів обслуговування вкладників 200к+.

В тас-24 есть функция перевыпуска карт... или там нельзя оформить?

Коли пробував у "новому ТАС24" (який вже прикрили), то у результаті перевипуску отримав нові картки підв'язані під нові рахунки. У цьому ТАС24 не пробував - перевипускав через кол-центр.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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