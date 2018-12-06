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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:18
Кащей написав:
Вам выплачивают окончат сумму(чистыми) 5%, а грязными начисляют - 6.21% оч. даже благородно, ИМХО
спасибо, теперь понятно.
..а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:25
Alex2007 написав:
когда ждать полноценного зачисления денег на Ощадний депо Таза, если отправить их по реквизитам с Прихвата завтра утром (или сейчас)?
Если СЕПом - то в платежке от привата есть поле "Дата валютирования" - вот этой датой ко мне на Ощадный и зашло в 00:00. Отправлял где-то в обед.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:35
klug написав:
Я 200к у ТАСі не тримаю,
вот видите, мы с Вами разные люди.
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разговор за то, что колбаба отклонилась от модуля разговора и начала нести отсебятину. Я не уверен, что она обладает даром селектировать народ по телефону.
А так как не обладает , то должна делать свою работу или выставлять табличку - ПМС. Я не в школе, чтобы тарабанить как дз1ночок материал моего вопроса.
Доклад закончил. Вопрос исчерпан.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:50
Карамболь написав: klug написав: Goodman написав:klug
если перевыпуск карты по сроку это дилема, то да.
чат принять перевыпуск не может
операторы - сильно заняты
отделение - зима зимняя
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там у них есть функция записи разговора , пусть сидят и слушают.
если для них это отлично , то да. - признаю , я капризуля за 200к
Я 200к у ТАСі не тримаю, тому просто дзвонив на гарячку і одразу казав перевипустити мені Платівку, що закінчується на ХХХХ у звязку із закінченням строку дії. Мені її перевипустили. За 2 тижні забрав у відділенні. End of story. Жодної драми, недостатньо глибоких кніксенів, недостатньо щирих од і тому подібних елементів обслуговування вкладників 200к+.
В тас-24 есть функция перевыпуска карт... или там нельзя оформить?
Коли пробував у "новому ТАС24" (який вже прикрили), то у результаті перевипуску отримав нові картки підв'язані під нові рахунки. У цьому ТАС24 не пробував - перевипускав через кол-центр.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:39
Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:47
Ferlakur
, по гривневому дебетному счету карты "Week End":
1.12. Річна процентна ставка в національній валюті - 10% від суми залишку власних коштів >100 грн. [Нараховується на суму мінімального залишку коштів, який було зафіксовано на поточному рахунку в розрахунковому періоді]
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v-m-
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:54
В веб-тас2ю появились регплатежи.
Только они походу ещё не работают
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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