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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2165216621672168

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:33

  lubopytnaya написав:
  Ferlakur написав:Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?

На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн


Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:41

  Ferlakur написав:
  lubopytnaya написав:
  Ferlakur написав:Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?

На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн


Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?

угуу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:43

  Ferlakur написав:
  lubopytnaya написав:
  Ferlakur написав:Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?

На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн


Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?

Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:05

  vollena71 написав:Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%


Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:08

  curiousobro написав:
  vollena71 написав:Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%


Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?

12.5% на сумму - 100 грн, у меня все сходится так.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22

  curiousobro написав:
  vollena71 написав:Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,01%, а на все что больше - 12,5%


Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?

Начислено до налогообложения согласно ТАС2Ю на сумму 3603грн 1,20грн за день, что соответствует
3503/365*0,125+100/365*0,0001=1,1996+0,00003
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:25

  Кащей написав:
.а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)

Таисия Сергеевна, бес попутал, не держи зла.

:D ..ото ж
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:35

  vollena71 написав:3503/365*0,125+100/365*0,0001=1,1996+0,00003

Упустил выделенный финт ушами.
Теперь всё сошлось. Поблагодарил :)
curiousobro
 
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