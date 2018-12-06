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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:33
lubopytnaya написав: Ferlakur написав:
Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?
На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн
Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:41
Ferlakur написав: lubopytnaya написав: Ferlakur написав:
Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?
На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн
Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?
угуу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:43
Ferlakur написав: lubopytnaya написав: Ferlakur написав:
Напомните, пожалуйста, по какому продукту начисление процентов идет на минимальный остаток в течение месяца?
На Ощадном 12,5% при сумме от 100 грн
Эт не то, выше уже ответили про Weekend.
А кстати по Ощадному, там проценты начисляются ежедневно, т.е. если в конкретный день на счету было меньше 100 грн, то за этот день из расчета 0,1%, если больше - 12,5%, так?
Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%
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vollena71
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:05
vollena71 написав:
Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%
Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:08
curiousobro написав: vollena71 написав:
Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,1%, а на все что больше - 12,5%
Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?
12.5% на сумму - 100 грн, у меня все сходится так.
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Surz
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:22
curiousobro написав: vollena71 написав:
Нет,из всей суммы на счету на 100грн всегда начисляется 0,01%, а на все что больше - 12,5%
Судя по начислениям в TAS2U - там ставка 12.3, а не 12.5
Может кто-то перепроверить на своих сберах?
Начислено до налогообложения согласно ТАС2Ю на сумму 3603грн 1,20грн за день, что соответствует
3503/365*0,125+100/365*0,0001=1,1996+0,00003
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:25
Кащей написав:
.а где извините ошибся ?) с обвинениями Таси ?)
Таисия Сергеевна, бес попутал, не держи зла.
..ото ж
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:35
vollena71 написав:
3503/365*0,125+100/365*0,0001
=1,1996+0,00003
Упустил выделенный финт ушами.
Теперь всё сошлось. Поблагодарил
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curiousobro
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