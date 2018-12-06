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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:47
Вкладчик1234 написав:
А мне сказали, что никогда не видели карт "в пеналах" TASCOMBANK
, что там за пенал и где его брать?
Лейте фото, может он и не нужен?
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sauvignon
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:53
MASolomko написав:
pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?
У Вики смена пин-кода бесплатно
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Квінто
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:54
Квінто написав: MASolomko написав:
pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?
У Вики смена пин-кода бесплатно
Та щас, ага
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:00
curiousobro написав: Квінто написав: MASolomko написав:
pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?
У Вики смена пин-кода бесплатно
Та щас, ага
Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется
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Квінто
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:02
Квінто написав:
Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется
п.5.5 Тарифів
. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?
P.S. що таке E PIN?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:03
klug написав: Квінто написав:
Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется
п.5.5 Тарифів
. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?
P.S. що таке E PIN?
Вообще то нужно смотреть на 5.3
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curiousobro
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:08
Alex2007 написав: jay2004 написав: MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.
Всё верно?
Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..
переключатель GSM-банкинг
в "настройках карты" - Оно
Так.
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jay2004
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:09
5.4 Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" 10 грн
Тогда в банкоматах других банков бесплатно?
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MASolomko
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:15
klug написав:
п.5.5 Тарифів. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?
5.3. Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
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Квінто
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:18
sauvignon написав: Вкладчик1234 написав:
А мне сказали, что никогда не видели карт "в пеналах" TASCOMBANK
, что там за пенал и где его брать?
Лейте фото, может он и не нужен?
Хм, ну такое. Если бы сразу дали, взял бы
А отдельно за ним ехать не буду, даже если пришлют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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