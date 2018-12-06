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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:47

  Вкладчик1234 написав:А мне сказали, что никогда не видели карт "в пеналах" :(
TASCOMBANK, что там за пенал и где его брать?
Лейте фото, может он и не нужен?

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sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?

У Вики смена пин-кода бесплатно
Квінто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:54

  Квінто написав:
  MASolomko написав:pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?

У Вики смена пин-кода бесплатно

Та щас, ага :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:00

  curiousobro написав:
  Квінто написав:
  MASolomko написав:pps Десяточку на Вику внес через кассу. Теперь когда можно сменить ПИН по карте без овердрафта?

У Вики смена пин-кода бесплатно

Та щас, ага :)

Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется
Квінто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:02

  Квінто написав:Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется

п.5.5 Тарифів. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?

P.S. що таке E PIN?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:03

  klug написав:
  Квінто написав:Точно, с Б5 попутал. То у них не тарифицируется

п.5.5 Тарифів. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?

P.S. що таке E PIN?

Вообще то нужно смотреть на 5.3 :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:08

  Alex2007 написав:
  jay2004 написав:
  MASolomko написав:
Плативка имеет платные смс и на первую абонку в любом случае подаем милостыню Тасе.

Всё верно?


Отключается СМС в TAS2U за 30 секунд... Даже не платив 10 грн после одного месяца пользования..


переключатель GSM-банкинг в "настройках карты" - Оно :?:


Так.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

5.4 Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" 10 грн

Тогда в банкоматах других банков бесплатно?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:п.5.5 Тарифів. Ще варіанти? Можливо є продукти, де зміна PIN з кешбеком?


5.3. Зміна ПІН-коду в мережі банкоматів АТ "ТАСКОМБАНК" Не тарифікується
Квінто
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:18

  sauvignon написав:
  Вкладчик1234 написав:А мне сказали, что никогда не видели карт "в пеналах" :(
TASCOMBANK, что там за пенал и где его брать?
Лейте фото, может он и не нужен?

Зображення

Хм, ну такое. Если бы сразу дали, взял бы :)
А отдельно за ним ехать не буду, даже если пришлют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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