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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2167216821692170

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.

Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел. :(

Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...

Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:37

  MASolomko написав:Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.

Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел. :(

Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...

Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?



Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях.
Проверим информацию, постараемся ускорить решение проблемы.
Спасибо.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?

Платна не працює на вихід без попереднього внесення абонплати. Можна ризикнути прогнати 5 грн не телефон, або чекайте доки представник з'ясує обставини.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:12

  MASolomko написав:Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.

Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел. :(

Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...

Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?

Подождите пока в банке наведут порядок...абонки быть не должно
isen
 
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