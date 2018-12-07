Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:10

Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел.Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?