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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:10
Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.
Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел.
Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
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MASolomko
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:37
MASolomko написав:
Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.
Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел.
Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях.
Проверим информацию, постараемся ускорить решение проблемы.
Спасибо.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:43
MASolomko написав:
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
Платна не працює на вихід без попереднього внесення абонплати. Можна ризикнути прогнати 5 грн не телефон, або чекайте доки представник з'ясує обставини.
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klug
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:12
MASolomko написав:
Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.
Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел.
Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
Подождите пока в банке наведут порядок...абонки быть не должно
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isen
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:58
klug написав: MASolomko написав:
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
Платна не працює на вихід без попереднього внесення абонплати. Можна ризикнути прогнати 5 грн не телефон,
А в чому полягає ризик ?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:24
Ferlakur написав: klug написав: MASolomko написав:
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
Платна не працює на вихід без попереднього внесення абонплати. Можна ризикнути прогнати 5 грн не телефон,
А в чому полягає ризик ?
Що 5 грн можуть опинитися у заручника на рахунку до вирішення питання з абонплатою. Далеко не кожен місцевий олігарх може собі дозволити такі дорогі експерименти.
З приводу бардака - мені торік за 2 тижні після отримання акційної картки дзвонили з банку і просили внести абонплату. Я їм відповів, що картка акційна і я вже навіть встиг вигребти царський ліміт у 1к, відповіли, що тоді можна абонплату не вносити. Чому вони вирішили мені дзвонити я так і не зрозумів, але не прокотило.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:09
TASCOMBANK написав:
Добрый день.
Подскажите. А пеналы должны всем с именными картами (Б5 и WC) выдавать или это только в отдельных городах/отделениях выдают в пеналах?
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ol_zy
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:15
Тоже именную вику без пенала выдали.
Готов принять кред. лимит от 1к в качестве компенсации.
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Surz
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Додано: Суб 08 гру, 2018 07:52
MASolomko написав:
Подавал через сайт заявку на Вику. Сие это было 16 ноября, 22 ноября карта была уже в отделении. При оформлении уточнял, что если карту заберу в начале декабря, то под акцию попадаю с бесплатным оформлением на год — сообщали, что да, главное заявку подать вовремя.
Сегодня получил карту и сотрудник контакт-центра сообщил, что у меня платный выпуск карты. Долго разбирались — принял заявку на техотдел.
Ни кредитного лимита (даже минимального), ещё в отделении просидеть полчасика и тут такой облом с акционной абоненкой...
Как можно самому посмотреть за год надо платить или нет и где смотреть?
У меня точно такая же проблема с акционной картой, также оформили заявку на отмену абонки, жду...
Посмотреть абонку можно в интернет банке, у меня она отображается в разделе кредиты как ОМП к оплате 25 декабря. Пока что один негатив от общения с банком, карту в отделении с первого разу выдать не смогли, причем когда я сказал что карта акционная, то создалось такое впечатление что ее мне оформлять никто и не хочет, видимо бонусы за такую карту никто они не получают. Морочили неделю голову, и по факту имею карту с абонкой.
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antey718
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