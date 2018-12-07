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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2168216921702171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 134
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:12

  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:18

Так что там про пудру слышно?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:07

  Surz написав:Тоже именную вику без пенала выдали.
Готов принять кред. лимит от 1к в качестве компенсации.

Мне тоже сначала выдали без пенала. Напомнил. Дали два :D
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:09

  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

да - совпадение. нет - не у всех одинаковы - у меня разные заказывал получал одновременно перед ЧП.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:11

  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет :)

у меня когда-то карта была с пином 0001, когда выпустили вторую по сроку пин был такой же (при этом пин шел в конверте с защитой)
ol_zy
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