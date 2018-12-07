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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:12
Ferlakur написав:
Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы?
У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 08 гру, 2018 11:18
Так что там про пудру слышно?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:07
Surz написав:
Тоже именную вику без пенала выдали.
Готов принять кред. лимит от 1к в качестве компенсации.
Мне тоже сначала выдали без пенала. Напомнил. Дали два
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Олег1964
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:09
Ferlakur написав:
Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы?
да - совпадение. нет - не у всех одинаковы - у меня разные заказывал получал одновременно перед ЧП.
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ol_zy
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Додано: Суб 08 гру, 2018 12:11
Вкладчик1234 написав: Ferlakur написав:
Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы?
У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет
у меня когда-то карта была с пином 0001, когда выпустили вторую по сроку пин был такой же (при этом пин шел в конверте с защитой)
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ol_zy
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