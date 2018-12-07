У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 11:12
У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:07
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:09
Додано: Суб 08 гру, 2018 12:11
у меня когда-то карта была с пином 0001, когда выпустили вторую по сроку пин был такой же (при этом пин шел в конверте с защитой)
Додано: Суб 08 гру, 2018 14:04
КК.
Только для дам с 18 лет.
КБ:
3% - аптека, красота, стомат
5%-шмотье.
(Есть МСС даже у таси)
Чистыми.
При отсутствии движения 180+ дней-50 грн.за неактивность. Но только со своих. В долги не загонят.
Из других "плюшек": бесплатный р2р в тас2ю со своих, нет абонплаты, нет платы за открытие. Ну и основная-розовая))
(Последний абзац актуален для бьюти-богинь, блогерш и Телеграм див-как я понял, это целевой сегмент покупателей карты.)
Также будут бонусы от продаванов.
Но сие пока в разработке.
Все это запустится с НГ.
Додано: Суб 08 гру, 2018 15:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
перекинул с дебетного вики на кредитный 1500 грн, а задолженоость была 1499 грн, гривна потеряна навсегда?
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:27
виведення 4 мільярдів з банку Тігіпка
Національний банк України, який оштрафував ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень, діяв у межах своїх повноважень.
Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій.
"Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо", - сказав він.
За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.
"Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку", - заявив голова НБУ.
"Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів", - підсумував він.
Раніше стало відомо, що через ТАСкомбанк Сергія Тігіпка було виведено майже 4 млрд гривень. За це банк було оштрафовано на 6 млн гривень, а двох членів правління звільнено.
Що це було ???
никому не верю
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Лавры Дельты покоя не дают. Лагун с г1вна целую 1мпер1ю создал.
Скупал и выводил, скупал и выводил и жизнь его не наказала.
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НБУ выявил факт осуществления ПАО "ТАСкомбанк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в период с февраля по октябрь 2017 года.
"Главное основание для установления регулятором такого факта заключается в выявлении факта снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами - клиентами банка в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц", - акцентировали в Нацбанке и добавили, что вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тыс. тонн (!) вторсырья. Для перевозки такого огромного объема надо было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют, акцентировали в НБУ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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