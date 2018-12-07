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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2169217021712172>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:12

  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 11:18

Так что там про пудру слышно?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:07

  Surz написав:Тоже именную вику без пенала выдали.
Готов принять кред. лимит от 1к в качестве компенсации.

Мне тоже сначала выдали без пенала. Напомнил. Дали два :D
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:09

  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

да - совпадение. нет - не у всех одинаковы - у меня разные заказывал получал одновременно перед ЧП.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 12:11

  Вкладчик1234 написав:
  Ferlakur написав:Обнаружил, что на моих Б5 и Вике одинаковые CVV коды. Соупадение??
Может, они вообще у всех одинаковы? :)

У меня в одном банке, не в этом, cvv на карте 000.
Сразу подумал, что может забыли установить, но нет :)

у меня когда-то карта была с пином 0001, когда выпустили вторую по сроку пин был такой же (при этом пин шел в конверте с защитой)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 14:04

  BBC написав:Так что там про пудру слышно?

КК.
Только для дам с 18 лет.
КБ:
3% - аптека, красота, стомат
5%-шмотье.
(Есть МСС даже у таси)
Чистыми.
При отсутствии движения 180+ дней-50 грн.за неактивность. Но только со своих. В долги не загонят.

Из других "плюшек": бесплатный р2р в тас2ю со своих, нет абонплаты, нет платы за открытие. Ну и основная-розовая))
(Последний абзац актуален для бьюти-богинь, блогерш и Телеграм див-как я понял, это целевой сегмент покупателей карты.)
Также будут бонусы от продаванов.
Но сие пока в разработке.
Все это запустится с НГ.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 15:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

перекинул с дебетного вики на кредитный 1500 грн, а задолженоость была 1499 грн, гривна потеряна навсегда? :D
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:27

виведення 4 мільярдів з банку Тігіпка

Національний банк України, який оштрафував ТАСкомбанк на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень, діяв у межах своїх повноважень.
Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій.
"Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо", - сказав він.
За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.
"Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку", - заявив голова НБУ.
"Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів", - підсумував він.
Раніше стало відомо, що через ТАСкомбанк Сергія Тігіпка було виведено майже 4 млрд гривень. За це банк було оштрафовано на 6 млн гривень, а двох членів правління звільнено.

Що це було ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sens написав:Що це було ???


Лавры Дельты покоя не дают. Лагун с г1вна целую 1мпер1ю создал.
Скупал и выводил, скупал и выводил и жизнь его не наказала.
*********
НБУ выявил факт осуществления ПАО "ТАСкомбанк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в период с февраля по октябрь 2017 года.

"Главное основание для установления регулятором такого факта заключается в выявлении факта снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридическими лицами - клиентами банка в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц", - акцентировали в Нацбанке и добавили, что вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тыс. тонн (!) вторсырья. Для перевозки такого огромного объема надо было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако какие-либо данные об оплате таких перевозок отсутствуют, акцентировали в НБУ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:49

обычный банковский бизнес по-украински

руководство чето мутит, хозяева обслуживают свой бизнэс
все это в частных укр банках мы уже проходили не раз

кредитным свинорылам и фондовым деповикам как-то пох
побанкуем до ва, а там че-нить другое нарисуется :mrgreen:
rorandak
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