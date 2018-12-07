серёга всегда знал когда надо выводить бабки.
наверно он знал заранее про вп?
поэтому за серёгой надо следить. если ещё начнет предпринимать вывод или др.действия - значит это полундра с банков украины. просто комсомол всегда был первым.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
серёга всегда знал когда надо выводить бабки.
наверно он знал заранее про вп?
поэтому за серёгой надо следить. если ещё начнет предпринимать вывод или др.действия - значит это полундра с банков украины. просто комсомол всегда был первым.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это было в прошлом году, оштрафовали в марте 2018, сейчас НБУ оправдывается.
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