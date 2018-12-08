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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2169217021712172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  sens написав:Що це було ???


серёга всегда знал когда надо выводить бабки.
наверно он знал заранее про вп?
поэтому за серёгой надо следить. если ещё начнет предпринимать вывод или др.действия - значит это полундра с банков украины. просто комсомол всегда был первым. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Это было в прошлом году, оштрафовали в марте 2018, сейчас НБУ оправдывается.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях.
Проверим информацию, пос

Добрейший вечер,
вижу проблема с активацией бесплатных карт не только у меня.
На бонусном >370грн., на основном моих 1000грн. и карта не работает ни в магазине, нив интернете. Поддержка помочь второй день ничем не может.
Осталась надежа на Вас.
Написал Вам личные.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При пополнении по номеру счета в ПТКС или ИБ Тас24, как понимать, согласно регламента, фактичне відображення коштів на рахунку - "поточного робочого дня", если пополнение производилось в субботу или воскресенье?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:11

  Ferlakur написав:При пополнении по номеру счета в ПТКС или ИБ Тас24, как понимать, согласно регламента, фактичне відображення коштів на рахунку - "поточного робочого дня", если пополнение производилось в субботу или воскресенье?

В Регламенте есть строчка и для "святкові/вихідні дні". Эээт про сёдня как раз :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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