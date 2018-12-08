серёга всегда знал когда надо выводить бабки.
наверно он знал заранее про вп?
поэтому за серёгой надо следить. если ещё начнет предпринимать вывод или др.действия - значит это полундра с банков украины. просто комсомол всегда был первым.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
серёга всегда знал когда надо выводить бабки.
наверно он знал заранее про вп?
поэтому за серёгой надо следить. если ещё начнет предпринимать вывод или др.действия - значит это полундра с банков украины. просто комсомол всегда был первым.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это было в прошлом году, оштрафовали в марте 2018, сейчас НБУ оправдывается.
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрейший вечер,
вижу проблема с активацией бесплатных карт не только у меня.
На бонусном >370грн., на основном моих 1000грн. и карта не работает ни в магазине, нив интернете. Поддержка помочь второй день ничем не может.
Осталась надежа на Вас.
Написал Вам личные.
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:05
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
При пополнении по номеру счета в ПТКС или ИБ Тас24, как понимать, согласно регламента, фактичне відображення коштів на рахунку - "поточного робочого дня", если пополнение производилось в субботу или воскресенье?
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:11
В Регламенте есть строчка и для "святкові/вихідні дні". Эээт про сёдня как раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:40
Не, это у них продумано. Гривна будет висеть на транзитном и спишется на погашение кредита, как только появится задолженность.
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