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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2170217121722173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

привет форумчане. хочу занести $ банк (гривна закончилась). отсюда несколько вопросов.
1. проценты зачисляются на карту?
2. в ИБ можно конвертировать на гривневую карту или расплачиваться в магазине валютной картой? (в отделении начали тупить, что типа нельзя)
3. хочу также получить карту велика пятирка. зачисление на нее бесплатно? оплата по сэп за счет кредитных без комиссии? оплата коммуналки без комиссии? кэшбэк дают за кредитные?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  andreyiskra написав:оплата по сэп за счет кредитных без комиссии


такие банки вообще существуют?
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 12:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  andreyiskra написав:оплата по сэп за счет кредитных без комиссии?

Может вам еще и кешбек за эту операцию? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ну протупил. а все остальное?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  andreyiskra написав:1. проценты зачисляются на карту?

Да, если выплата ежемесячная
  andreyiskra написав:2. в ИБ можно конвертировать на гривневую карту или расплачиваться в магазине валютной картой? (в отделении начали тупить, что типа нельзя)

Конвертировать нельзя. Расплачиваться можно
  andreyiskra написав:3. хочу также получить карту велика пятирка. зачисление на нее бесплатно? оплата по сэп за счет кредитных без комиссии? оплата коммуналки без комиссии? кэшбэк дают за кредитные?

Зачисление бесплатно, сеп очень платно, коммуналка без комиссии, если это не платеж по реквизитам, а картой, кешбек только за кредитные
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:11

  andreyiskra написав:привет форумчане. хочу занести $ банк (гривна закончилась). отсюда несколько вопросов.
1. проценты зачисляются на карту?
2. в ИБ можно конвертировать на гривневую карту или расплачиваться в магазине валютной картой? (в отделении начали тупить, что типа нельзя)
3. хочу также получить карту велика пятирка. зачисление на нее бесплатно? оплата по сэп за счет кредитных без комиссии? оплата коммуналки без комиссии? кэшбэк дают за кредитные?

1. ага
2. в ИБ конверта точно нем, а вот по оплате нуна проверять, до войны вааще проблем с этим не было :mrgreen:
3. Агаа, кредлимиту могут тока 1К налить, камсамалисты -- большие шутники в этом плане :) Б5 пополняется всеми каналами нашару. Коммуналка через агрегаторов седня(акция) будет с КБ-5%. КБ дают ток за кредитные

А че вы не хотите изучить тарифы :?:
https://tascombank.ua/documents/Dod_B5_ ... .pdf?47361
http://tascombank.com.ua/documents/shem ... isa_MC.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально?
В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги :shock:
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