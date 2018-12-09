привет форумчане. хочу занести $ банк (гривна закончилась). отсюда несколько вопросов. 1. проценты зачисляются на карту? 2. в ИБ можно конвертировать на гривневую карту или расплачиваться в магазине валютной картой? (в отделении начали тупить, что типа нельзя) 3. хочу также получить карту велика пятирка. зачисление на нее бесплатно? оплата по сэп за счет кредитных без комиссии? оплата коммуналки без комиссии? кэшбэк дают за кредитные?
andreyiskra написав:привет форумчане. хочу занести $ банк (гривна закончилась). отсюда несколько вопросов. 1. проценты зачисляются на карту? 2. в ИБ можно конвертировать на гривневую карту или расплачиваться в магазине валютной картой? (в отделении начали тупить, что типа нельзя) 3. хочу также получить карту велика пятирка. зачисление на нее бесплатно? оплата по сэп за счет кредитных без комиссии? оплата коммуналки без комиссии? кэшбэк дают за кредитные?
1. ага 2. в ИБ конверта точно нем, а вот по оплате нуна проверять, до войны вааще проблем с этим не было 3. Агаа, кредлимиту могут тока 1К налить, камсамалисты -- большие шутники в этом плане Б5 пополняется всеми каналами нашару. Коммуналка через агрегаторов седня(акция) будет с КБ-5%. КБ дают ток за кредитные
В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально? В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги