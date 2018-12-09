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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:24

  Ferlakur написав:В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально?
В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги :shock:


Да, я уже писал про такой "трюк". Это Вам не Приват(((
Проценты будут считать, со вторника((. Хотя внесение было б даже в пятницу, после 20-00. Неоперациооное время у ТАЗика(
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:30

  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально?
В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги :shock:


Да, я уже писал про такой "трюк". Это Вам не Приват(((
Проценты будут считать, со вторника((. Хотя внесение было б даже в пятницу, после 20-00. Неоперациооное время у ТАЗика(


Если в пятницу с 20-00 до 22-00 должно быть "поточного робочого дня", согласно регламента. Это если после 22-00, то "наступного робочого дня", т.е. в понедельник.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:02

Доброго времени суток!Возможно ли увеличение кредитного лимита по викенду?
ViacheslaVH
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ViacheslaVH написав:Возможно ли увеличение кредитного лимита по викенду?

Жируєте :).

Я запитаю - коли буде хоч якийсь ліміт по Вікенду?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну есть у меня лимит 10000, я его потратил почти месяц назад и с тех пор при любом пополнении кредитного счета получаю "відмовлено в АБС" хотя деньги давно проведены с Ощадного... каждый раз звонят и говорят, что ваши деньги еще не проведены бла-бла-бла... С третьего звонка создали заявку в тех отдел неделю назад, так она и висит.
В Тас24 "Сума заборгованості за кредитом: 3 439.82 UAH", в tas2u и в смсках задолжненность 10000.
Сейчас еще попробую СЭПом на кредитный счет перевести...
Vint
 
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