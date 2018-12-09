|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:24
Ferlakur написав:
В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально?
В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги
Да, я уже писал про такой "трюк". Это Вам не Приват(((
Проценты будут считать, со вторника((. Хотя внесение было б даже в пятницу, после 20-00. Неоперациооное время у ТАЗика(
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1479
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 14:30
jay2004 написав: Ferlakur написав:
В выписке по Ощадному в Тас24 последнее пополнение (производилось в ПТКС в субботу) значится как "Коригуюча операція". Это нормально?
В ТАS2U соответствующая запись появилась сегодна с утра, пишет "Поповнення вкладу..." , причем дата сегодняшняя, 10.12.18, а время- субботнее, когда вносил деньги
Да, я уже писал про такой "трюк". Это Вам не Приват(((
Проценты будут считать, со вторника((. Хотя внесение было б даже в пятницу, после 20-00. Неоперациооное время у ТАЗика(
Если в пятницу с 20-00 до 22-00 должно быть "поточного робочого дня", согласно регламента. Это если после 22-00, то "наступного робочого дня", т.е. в понедельник.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2847
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:02
Доброго времени суток!Возможно ли увеличение кредитного лимита по викенду?
-
ViacheslaVH
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 15.11.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:03
ViacheslaVH написав:
Возможно ли увеличение кредитного лимита по викенду?
Жируєте
.
Я запитаю - коли буде хоч якийсь ліміт по Вікенду?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5577
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|