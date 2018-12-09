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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 15:35
А вопрос - в мобильном ТАС2Ю по викенду я должен видеть бонусный счет? А то у меня там 0, хотя бонусы в смс приходят.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:40
unlock написав:
А вопрос - в мобильном ТАС2Ю по викенду я должен видеть бонусный счет? А то у меня там 0, хотя бонусы в смс приходят.
нет, то другой бонусный счет
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:40
unlock написав:
А вопрос - в мобильном ТАС2Ю по викенду я должен видеть бонусный счет? А то у меня там 0, хотя бонусы в смс приходят.
Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается. Тот бонусный что в ТАС2Ю - это к Б5
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Faceless
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:43
Faceless написав: unlock написав:
А вопрос - в мобильном ТАС2Ю по викенду я должен видеть бонусный счет? А то у меня там 0, хотя бонусы в смс приходят.
Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается. Тот бонусный что в ТАС2Ю - это к Б5
В ТАС2Ю светится "Бонусный рахунок MAXI", он же вроде совсем из другой оперы, к Б5 не относится.
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:51
Ferlakur написав:
В ТАС2Ю светится "Бонусный рахунок MAXI", он же вроде совсем из другой оперы, к Б5 не относится.
Там ещё 1 бонусный счет должен быть, для Б5.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:51
ViacheslaVH написав:
V2 На 3000 не пожируешь
Це на 3000 грн. більше, ніж в мене
з.і. розкачати не вдасться, маркетологи ТАСі ̶т̶р̶і̶ш̶к̶и̶ тугодуми в даному питанні.
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V2
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Додано: Пон 10 гру, 2018 15:54
vollena71 написав: Ferlakur написав:
В ТАС2Ю светится "Бонусный рахунок MAXI", он же вроде совсем из другой оперы, к Б5 не относится.
Там ещё 1 бонусный счет должен быть, для Б5.
У меня его в ТАС2Ю вообще нет! А в ТАС24 есть, но с нулевым балансом
А в Тас24 MAXI должен быть?
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:04
Ferlakur написав: vollena71 написав: Ferlakur написав:
В ТАС2Ю светится "Бонусный рахунок MAXI", он же вроде совсем из другой оперы, к Б5 не относится.
Там ещё 1 бонусный счет должен быть, для Б5.
У меня его в ТАС2Ю вообще нет! А в ТАС24 есть, но с нулевым балансом
А в Тас24 MAXI должен быть?
в Тас24 MAXI нет.
Была у подруги такая проблема с бонусным счетом, потом в отделении что-то переоформляли, появилось 2 бонусных счета, за прошлые покупки ничего не доначислили, один счет так месяц с 0 светился,потом пропал, на второй по новым оплатам пошел кешбек
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:13
Faceless написав:
Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.
Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:16
Ferlakur написав: Faceless написав:
Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.
Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?
Это не депозит, это фактически подарок, имхо отслеживать, не "нажухали" ли по размеру подарка - это как-то совсем по свино-свино-рыльски
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Faceless
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