Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25
Не подарка, а винагороди згідно умов акції.
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