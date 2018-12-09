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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2173217421752176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:
  Faceless написав:Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.

Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?
Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25

  Faceless написав:
  Ferlakur написав:
  Faceless написав:Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.

Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?

Это не депозит, это фактически подарок, имхо отслеживать, не "нажухали" ли по размеру подарка - это как-то совсем по свино-свино-рыльски :mrgreen:

Не подарка, а винагороди згідно умов акції.
Ferlakur
 
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