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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2173217421752176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:
  Faceless написав:Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.

Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?
Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25

  Faceless написав:
  Ferlakur написав:
  Faceless написав:Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.

Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?

Это не депозит, это фактически подарок, имхо отслеживать, не "нажухали" ли по размеру подарка - это как-то совсем по свино-свино-рыльски :mrgreen:

Не подарка, а винагороди згідно умов акції.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  antey718 написав:Посмотреть абонку можно в интернет банке, у меня она отображается в разделе кредиты как ОМП к оплате 25 декабря...
Смотрел веб-версию Тас24, мобильный TAS2U и ничего такого не увидел.
Кредитные лимиты по WC и Б5 равны нулям.

  klug написав:Платна не працює на вихід без попереднього внесення абонплати.
Через кассу в пятницу пополнил WC на 10 грн, пару минут назад пробовал производить смену PIN по WC — операция не прошла, ни в их банкомате, ни в банкомате другого банка.

Ps Сегодня ночью я отбываю из Киева. Ближайший банкомат в соседнем городе. Там и единственное отделение.

В банкомате других банков тоже посылает при смене кода. Пока имеем карту вместо магнитикв за 10 грн.
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 10 гру, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:15

Особенности начисления процентов по депозиту

На выходных (а именно 9.12.) закончился депозит "Стабильный" под 5% годовых, сроком на 367 дней.
Сегодня увидел, что процентов насчитали почти на доллар меньше, чем по собственным расчетам. Как считаются проценты, я вроде уже давно разобрался. В других банках были расхождения на 1-2-3 цента, что можно списать на ошибки округления.
Но почти доллар...

Разговаривая с экономистом, услышал, что это якобы связано с "особенностями округления на выходных". Но мне почему-то кажется, что это езда по ушам.
Может кто-то объяснить, что вообще происходит?
Вариант "взяли на 1-2-3 дня меньше" тоже не подходит, это проверяется путем подстановки...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:18

  Faceless написав:
  Ferlakur написав:
  Faceless написав:Нет, бонусный по Викенду нигде не отображается.

Хорошенькое дело! Как же следить, чтоб не нажухали? Подсчитывать из смсок сумму?

Это не депозит, это фактически подарок, имхо отслеживать, не "нажухали" ли по размеру подарка - это как-то совсем по свино-свино-рыльски :mrgreen:

Типо, дареному коню....)))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:28

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:В банкомате других банков тоже посылает при смене кода. Пока имеем карту вместо магнитикв за 10 грн.

А в чем, если не секрет, такое огромное стремление сменить пин-код именно сейчас? Ведь можно тем пином, что есть, пользоваться до удобного случая его сменить?
Квінто
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квінто, его ещё запомнить надо :) В шпаргалку, т. е. в смс-ку, надо подсматривать. :)
MASolomko
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