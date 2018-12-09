Додано: Пон 10 гру, 2018 17:15

На выходных (а именно 9.12.) закончился депозит "Стабильный" под 5% годовых, сроком на 367 дней.

Сегодня увидел, что процентов насчитали почти на доллар меньше, чем по собственным расчетам. Как считаются проценты, я вроде уже давно разобрался. В других банках были расхождения на 1-2-3 цента, что можно списать на ошибки округления.

Но почти доллар...



Разговаривая с экономистом, услышал, что это якобы связано с "особенностями округления на выходных". Но мне почему-то кажется, что это езда по ушам.

Может кто-то объяснить, что вообще происходит?

Вариант "взяли на 1-2-3 дня меньше" тоже не подходит, это проверяется путем подстановки...