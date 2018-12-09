Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Многие пишут, что им приходит в смс не правильная сумма КБ (оплата кредитным на выходные, приходит 1%)
Поэтому, если проверять, то только в Экселе)
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Додано: Пон 10 гру, 2018 16:25
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Смотрел веб-версию Тас24, мобильный TAS2U и ничего такого не увидел.
Кредитные лимиты по WC и Б5 равны нулям.
Через кассу в пятницу пополнил WC на 10 грн, пару минут назад пробовал производить смену PIN по WC — операция не прошла, ни в их банкомате, ни в банкомате другого банка.
Ps Сегодня ночью я отбываю из Киева. Ближайший банкомат в соседнем городе. Там и единственное отделение.
В банкомате других банков тоже посылает при смене кода. Пока имеем карту вместо магнитикв за 10 грн.
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 10 гру, 2018 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:15
Особенности начисления процентов по депозиту
На выходных (а именно 9.12.) закончился депозит "Стабильный" под 5% годовых, сроком на 367 дней.
Сегодня увидел, что процентов насчитали почти на доллар меньше, чем по собственным расчетам. Как считаются проценты, я вроде уже давно разобрался. В других банках были расхождения на 1-2-3 цента, что можно списать на ошибки округления.
Но почти доллар...
Разговаривая с экономистом, услышал, что это якобы связано с "особенностями округления на выходных". Но мне почему-то кажется, что это езда по ушам.
Может кто-то объяснить, что вообще происходит?
Вариант "взяли на 1-2-3 дня меньше" тоже не подходит, это проверяется путем подстановки...
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:18
Типо, дареному коню....)))
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:28
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Квінто, его ещё запомнить надо В шпаргалку, т. е. в смс-ку, надо подсматривать.
Додано: Пон 10 гру, 2018 18:41
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Имеет право на жизнь.
Смотрю движение по депо в ТАС2ю. Один день на копейку больше, второй меньше. За выходные вообще начислял Профессор Стеля (одна проводка за 2 дня) .
Путают следы . Вполне реально так затереть 1$.
Вот пример - Военный сбор - каждый день - 0,69
за выходные с 8-го по 9-ое - 1,39
Налох 2 дня считает по 8,32, потом 1 день 8,31 и за "выходные" - 16,63
солдатам на копейку больше , пенсам, мамочкам и деточкам - на копейку меньше.
математика.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кому-то бонусы по Б5 за выходные начислили? Платежи делались через тас2ю и сразу провелись по счёту, но бонусов нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:09
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