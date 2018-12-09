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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2174217521762177

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:15

  Фантом написав:Кому-то бонусы по Б5 за выходные начислили? Платежи делались через тас2ю и сразу провелись по счёту, но бонусов нет.

та нее. они "сразу провелись" то, но понедельником, вот завтра после 21:00 и будут бонусы :)
А уже послезавтра после 17:00 они могут быть и на картсчету
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:27

Если привязать Б5 в Приват24 и платить там коммуналку, будет кешбек?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:31

  Ferlakur написав:Если привязать Б5 в Приват24 и платить там коммуналку, будет кешбек?

Насколько я помню приват по чужим жёсткий комисс жарит при оплате комуналя
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

..все будет и кешбек и комиссия :mrgreen:
..и вязать ниче никуда не надо
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43

  clientage написав:
  Фантом написав:Кому-то бонусы по Б5 за выходные начислили? Платежи делались через тас2ю и сразу провелись по счёту, но бонусов нет.

та нее. они "сразу провелись" то, но понедельником, вот завтра после 21:00 и будут бонусы :)
А уже послезавтра после 17:00 они могут быть и на картсчету

Логично. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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