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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:15
Фантом написав:
Кому-то бонусы по Б5 за выходные начислили? Платежи делались через тас2ю и сразу провелись по счёту, но бонусов нет.
та нее. они "сразу провелись" то, но понедельником, вот завтра после 21:00 и будут бонусы
А уже послезавтра после 17:00 они могут быть и на картсчету
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:27
Если привязать Б5 в Приват24 и платить там коммуналку, будет кешбек?
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Ferlakur
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:31
Ferlakur написав:
Если привязать Б5 в Приват24 и платить там коммуналку, будет кешбек?
Насколько я помню приват по чужим жёсткий комисс жарит при оплате комуналя
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Flamingo
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:31
..все будет и кешбек и комиссия
..и вязать ниче никуда не надо
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43
clientage написав: Фантом написав:
Кому-то бонусы по Б5 за выходные начислили? Платежи делались через тас2ю и сразу провелись по счёту, но бонусов нет.
та нее. они "сразу провелись" то, но понедельником, вот завтра после 21:00 и будут бонусы
А уже послезавтра после 17:00 они могут быть и на картсчету
Логично. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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