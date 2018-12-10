-VICTOR- написав:..все будет и кешбек и комиссия ..и вязать ниче никуда не надо
Так fast-pay уже третий день не работает, а в привате24 идут платежи. А по моим постачальникам комиссия фиксированная в основном, 1 грн, по некоторым вообще 0,что с приватовской карты, что с чужой.
Вы наверное просто не догадываетесь, что кроме комиссии в 1 грн. при оплате комуналя через приват24 картой другого банка (кроме привата) система с вас дополнительно возьмет 2,7% комиссии. В этом месяце через Б5 еще минимальная выгода будет, а вот после нового года такая оплата никаким кишмишем не перекроеЦЦа
Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP. P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.
klug написав:Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP. P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.
klug написав:Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP. P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.
Тю, ну тазик же деньгами даёт 2%, а не фантиками, даже если они ликвидные - гроши лучше