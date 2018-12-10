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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2175217621772178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:30

  Stringer написав:
  klug написав:Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP.
P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.

Тю, ну тазик же деньгами даёт 2%, а не фантиками, даже если они ликвидные - гроши лучше

Там вопрос был скорее по поводу того чей курс лучше. Как правило у симы курсы более честные чем у Таси. Но выгоды там на копейки и то есть шанс не угадать. Поэтому согласен со Stringer - "живая деньга" лучше по любому. Ведь потратив ее Вы еще получите кишмиш, а на "фантик" уже больше ничего не начислится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как оплачивать коммуналку чтобы получить кишмиш? Мне счета приходят, а там указаны реквизиты. выходит только сэп? Или вы все платите на сайте поставщика услуг?
andreyiskra
 
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  #<1 ... 2175217621772178
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