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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:30
Stringer написав: klug написав:
Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP.
P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.
Тю, ну тазик же деньгами даёт 2%, а не фантиками, даже если они ликвидные - гроши лучше
Там вопрос был скорее по поводу того чей курс лучше. Как правило у симы курсы более честные чем у Таси. Но выгоды там на копейки и то есть шанс не угадать. Поэтому согласен со Stringer - "живая деньга" лучше по любому. Ведь потратив ее Вы еще получите кишмиш, а на "фантик" уже больше ничего не начислится
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Додано: Вів 11 гру, 2018 09:34
Как оплачивать коммуналку чтобы получить кишмиш? Мне счета приходят, а там указаны реквизиты. выходит только сэп? Или вы все платите на сайте поставщика услуг?
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