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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2175217621772178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:30

  Stringer написав:
  klug написав:Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP.
P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.

Тю, ну тазик же деньгами даёт 2%, а не фантиками, даже если они ликвидные - гроши лучше

Там вопрос был скорее по поводу того чей курс лучше. Как правило у симы курсы более честные чем у Таси. Но выгоды там на копейки и то есть шанс не угадать. Поэтому согласен со Stringer - "живая деньга" лучше по любому. Ведь потратив ее Вы еще получите кишмиш, а на "фантик" уже больше ничего не начислится
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 09:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Как оплачивать коммуналку чтобы получить кишмиш? Мне счета приходят, а там указаны реквизиты. выходит только сэп? Или вы все платите на сайте поставщика услуг?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:43

  andreyiskra написав:Как оплачивать коммуналку чтобы получить кишмиш? Мне счета приходят, а там указаны реквизиты. выходит только сэп? Или вы все платите на сайте поставщика услуг?

Картой Б5 (в этом квартале) или Виикой (потом) на pay-hub от пумбы или портмоне. Отдельные позиции можно платить на изе (где нет комисса). Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами :(
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 гру, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Портмоне, Изя, приват, пейхаб
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:45

  Flamingo написав:. Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами :(

Не только чужими, приватовскими тоже :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите. Как можно получить квитанцию при оплате через ТАС2У.
Где оплатить с квитанцией- знаю. Интересует ТАС2У.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:56

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:. Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами :(

Не только чужими, приватовскими тоже :)

В "своих" при оплате комуналя нету кишмиша в принципе. А вопрос был именно о нем.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:47

  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:. Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами :(

Не только чужими, приватовскими тоже :)

Только что оплатила газ и тепло Б5. фастпэй перекинуло на https://next.privat24.ua/payments
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:58

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:
  Flamingo написав:. Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами :(

Не только чужими, приватовскими тоже :)

Только что оплатила газ и тепло Б5. фастпэй перекинуло на https://next.privat24.ua/payments

У Вас платеж с б5 через приват прошел? Или что имеется в виду под словом "оплатила"?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:03

  Flamingo написав:
  vollena71 написав:Только что оплатила газ и тепло Б5. фастпэй перекинуло на https://next.privat24.ua/payments

У Вас платеж с б5 через приват прошел? Или что имеется в виду под словом "оплатила"?

Зображення
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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