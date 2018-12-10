klug написав:Панове, потрібно зробити оплату у GBP. Є Сіма Visa класик USD (2% кишмиш) і є Віка. На яку вигідніше покласти USD для оплати? Обидві беруть 1% за конвертацію у GBP. P.S. Покласти GBP на віку не можу - я не у столиці.
Тю, ну тазик же деньгами даёт 2%, а не фантиками, даже если они ликвидные - гроши лучше
Там вопрос был скорее по поводу того чей курс лучше. Как правило у симы курсы более честные чем у Таси. Но выгоды там на копейки и то есть шанс не угадать. Поэтому согласен со Stringer - "живая деньга" лучше по любому. Ведь потратив ее Вы еще получите кишмиш, а на "фантик" уже больше ничего не начислится
andreyiskra написав:Как оплачивать коммуналку чтобы получить кишмиш? Мне счета приходят, а там указаны реквизиты. выходит только сэп? Или вы все платите на сайте поставщика услуг?
Картой Б5 (в этом квартале) или Виикой (потом) на pay-hub от пумбы или портмоне. Отдельные позиции можно платить на изе (где нет комисса). Еще недавно можно было юзать приватовский фаст-пей, но сейчас там поломали оплату чужими картами
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 гру, 2018 10:43, всього редагувалось 1 раз.