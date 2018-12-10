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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2176217721782179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну Видимо Харьков уже пофиксили. По моему городу все также ошибку выдает
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1389
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01

  Алексей77 написав:Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год

через ТАС2Ю в конце срока 18%, ежемесячно 17,75% до налогообложения
Возможность выиграть 20,19% реальной ставкой не считаю
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлень: 1594
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  #<1 ... 2176217721782179
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