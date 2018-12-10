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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ну Видимо Харьков уже пофиксили. По моему городу все также ошибку выдает
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01
через ТАС2Ю в конце срока 18%, ежемесячно 17,75% до налогообложения
Возможность выиграть 20,19% реальной ставкой не считаю
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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