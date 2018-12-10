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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2176217721782179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну Видимо Харьков уже пофиксили. По моему городу все также ошибку выдает
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01

  Алексей77 написав:Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год

через ТАС2Ю в конце срока 18%, ежемесячно 17,75% до налогообложения
Возможность выиграть 20,19% реальной ставкой не считаю
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52

Weekend Card

Подскажите по срокам выполнения операций по карте Weekend Card.

Обрисую ситуацию: кредитный лимит использован полностью, а на счете собственных средств есть положительный баланс. В ТАС24 в разделе Кредиты, Кредитная карта WC, погашение я формирую заявку на погашение и она идет в обработку (здесь писали ранее что можно сделать аналогичный перевод в ТСА2Ю по шаблону, я предполагаю, что между этими двумя операциями разницы нет).

Вопрос 1. Этот платеж с 2620ххх на 2909ххх выполняется банком 24/7 или с ограничениями (рабочие дни, рабочее время, "рейсовая" система)?

Вопрос 2. Поскольку я вижу ситуацию, когда заявка на перевод "погашение кредита" выполнена, сообщения о списании и о зачислении получены, но при этом кредитный лимит не возобновлен, то существуют ли отдельные регламентные сроки на возобновление доступных кредитных средств, когда это должно произойти с учетом исполнения перевода на погашение?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:16

  Esq написав:Вопрос 1. Этот платеж с 2620ххх на 2909ххх выполняется банком 24/7 или с ограничениями (рабочие дни, рабочее время, "рейсовая" система)?


24/7 не пробовал.
Но по утрам - все дни кроме случаев, когда банк глючит.

  Esq написав:Вопрос 2. Поскольку я вижу ситуацию, когда заявка на перевод "погашение кредита" выполнена, сообщения о списании и о зачислении получены, но при этом кредитный лимит не возобновлен, то существуют ли отдельные регламентные сроки на возобновление доступных кредитных средств, когда это должно произойти с учетом исполнения перевода на погашение?


Зачисление происходит быстро.
А вот проводятся (возобновляются кредитные средства) каждый час с 9 до 21 7 дней в неделю.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Глючный Тазик операцию за 07.12.18 по Б-5(комуналка) до сих пор не провел по счету. :mrgreen: Звонил несколько раз. Как специально. С такими проводками не успею до конца года заплатить всю комуналь. :(
Лимит- 1000грн. Деньги уже до адресата дошли.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49

Вааще прикольно щас у него по выписке Б5. Итоговая сумма в блоке за опер-и на выходных пропала, но сами операции в проведенных не появились)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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