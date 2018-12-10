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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:13
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ну Видимо Харьков уже пофиксили. По моему городу все также ошибку выдает
Додано: Вів 11 гру, 2018 12:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый день
Какую реальную максимальную ставку в грн. можно получить в ТАСечке. На год
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:01
через ТАС2Ю в конце срока 18%, ежемесячно 17,75% до налогообложения
Возможность выиграть 20,19% реальной ставкой не считаю
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Додано: Вів 11 гру, 2018 13:52
Weekend Card
Подскажите по срокам выполнения операций по карте Weekend Card.
Обрисую ситуацию: кредитный лимит использован полностью, а на счете собственных средств есть положительный баланс. В ТАС24 в разделе Кредиты, Кредитная карта WC, погашение я формирую заявку на погашение и она идет в обработку (здесь писали ранее что можно сделать аналогичный перевод в ТСА2Ю по шаблону, я предполагаю, что между этими двумя операциями разницы нет).
Вопрос 1. Этот платеж с 2620ххх на 2909ххх выполняется банком 24/7 или с ограничениями (рабочие дни, рабочее время, "рейсовая" система)?
Вопрос 2. Поскольку я вижу ситуацию, когда заявка на перевод "погашение кредита" выполнена, сообщения о списании и о зачислении получены, но при этом кредитный лимит не возобновлен, то существуют ли отдельные регламентные сроки на возобновление доступных кредитных средств, когда это должно произойти с учетом исполнения перевода на погашение?
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:16
24/7 не пробовал.
Но по утрам - все дни кроме случаев, когда банк глючит.
Зачисление происходит быстро.
А вот проводятся (возобновляются кредитные средства) каждый час с 9 до 21 7 дней в неделю.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Глючный Тазик операцию за 07.12.18 по Б-5(комуналка) до сих пор не провел по счету. Звонил несколько раз. Как специально. С такими проводками не успею до конца года заплатить всю комуналь.
Лимит- 1000грн. Деньги уже до адресата дошли.
Додано: Вів 11 гру, 2018 14:49
Вааще прикольно щас у него по выписке Б5. Итоговая сумма в блоке за опер-и на выходных пропала, но сами операции в проведенных не появились)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:08
А у меня тас24 уже три недели отказывается гасить кредит своими.
Вчера кинул с привата сэпоп - загасил пару тысяч, после этого попробовал сделать шаблон в тас2ю и тоже получилось. А так бы ждал ответ от саппорта до конца грейса, если бы сам не начал экспериментировать. Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В смысле? там цифра четко обновляется каждый вечер
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:48
А как делать шаблоны в ТАС2Ю? Надо сначала сделать платеж по реквизитам и сохранить его как шаблон?
Когда захожу в "Платеж по реквизитам", в графе "Перевести с карты" пишет: "Нет подходящих карт".
UPD: это в веб-версии ТАС2Ю, а в мобильном приложении платеж формируется нормально, дает выбрать карту. Бред какой-то.
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