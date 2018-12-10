RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2177217821792180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:00

  Vint написав:А у меня тас24 уже три недели отказывается гасить кредит своими.
Вчера кинул с привата сэпоп - загасил пару тысяч, после этого попробовал сделать шаблон в тас2ю и тоже получилось. А так бы ждал ответ от саппорта до конца грейса, если бы сам не начал экспериментировать. Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.


Странная политика
- ТАС24 закинули фиксить (уже 2 недели нету выписки по вике, лимиты отфонарные для карт)

- ТАС2Ю не допилили до нормального состояния (выписок нету, структуры долга нет, гасить долг вики нужно через опу)

Хоть бы что-то рабочее оставили, а так был один евнух, ща уже 2 получается :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1524
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Ferlakur
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 14.10.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:07

  curiousobro написав:лимиты отфонарные для карт

На самом деле? Я так понял, что если лимит по карте меняется в TAS2U, то в ТАС24 это не отображается... Я прав?
Vorlon
 
Повідомлень: 6207
З нами з: 14.06.13
Подякував: 339 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ferlakur написав:Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Да
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22923
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5162 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:43

  Faceless написав:
Ferlakur написав:Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Да

У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:

Зображення

Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются :twisted:
Ferlakur
 
Повідомлень: 2859
З нами з: 14.10.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:45

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:
Ferlakur написав:Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Да

У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:

Зображення

Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются :twisted:

похоже, но вы же заявку оставляли, нет?
представителю в личку жаловались?
Stringer
 
Повідомлень: 8668
З нами з: 23.01.13
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2177217821792180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexey_k9, Ferlakur, slasva, Stringer, vollena71, wolt450, Квесторе_поверніться, практик і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64953)
11.12.2018 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.