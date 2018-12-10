Vint написав:А у меня тас24 уже три недели отказывается гасить кредит своими. Вчера кинул с привата сэпоп - загасил пару тысяч, после этого попробовал сделать шаблон в тас2ю и тоже получилось. А так бы ждал ответ от саппорта до конца грейса, если бы сам не начал экспериментировать. Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.
Странная политика - ТАС24 закинули фиксить (уже 2 недели нету выписки по вике, лимиты отфонарные для карт)
- ТАС2Ю не допилили до нормального состояния (выписок нету, структуры долга нет, гасить долг вики нужно через опу)
Хоть бы что-то рабочее оставили, а так был один евнух, ща уже 2 получается