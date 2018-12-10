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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 16:53
Ferlakur написав: Faceless написав:
Ferlakur написав:Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Да
У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:
Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются
У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится
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Faceless
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54
Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55
Faceless написав:
У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится
Да, Б5 у меня это первый, Картковий рахунок.
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Ferlakur
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55
Faceless меня тоже это смутило
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55
clientage написав:
Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу
та у него ж его даже в иб в счетах нет
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:59
Stringer написав: clientage написав:
Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу
та у него ж его даже в иб в счетах нет
В ТАС2Ю нет ни в моб.приложении, ни в ИБ.
В ТАС24 есть в и в моб.приложении, и в ИБ, с нулевым балансом и отсутствием истории. В ИБ картину предоставил выше, нет даты открытия; в приложение зайти не могу.
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Ferlakur
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:01
А точно кредитные средства тратятся с Б5?)))
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:02
clientage написав:
А точно кредитные средства тратятся с Б5?)))
Точно.
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Ferlakur
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:04
Если не открыт бонусный счет по Б5, это про#б менеджера в отделении, или он автоматом должен был открыться?
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Ferlakur
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Додано: Вів 11 гру, 2018 17:12
Ferlakur написав: Faceless написав:
У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится
Да, Б5 у меня это первый, Картковий рахунок.
Бонусный открывается автоматом, без какого-то участия манагера, стучите в кацэ или местному офпреду, пусть разбираются
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Faceless
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