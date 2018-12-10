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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2179218021812182>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:53

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:
Ferlakur написав:Подскажите, бонусный счет от Б5 должен быть виден в ТАС2Ю как в веб версии, так и в моб.приложении?
Да

У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:

Зображення

Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются :twisted:

У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:54

Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55

  Faceless написав:У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится

Да, Б5 у меня это первый, Картковий рахунок.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55

Faceless меня тоже это смутило
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:55

  clientage написав:Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу

та у него ж его даже в иб в счетах нет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:59

  Stringer написав:
  clientage написав:Бонусный счёт нуна искать в главном меню апликухи в левом верхнем углу

та у него ж его даже в иб в счетах нет :mrgreen:

В ТАС2Ю нет ни в моб.приложении, ни в ИБ.

В ТАС24 есть в и в моб.приложении, и в ИБ, с нулевым балансом и отсутствием истории. В ИБ картину предоставил выше, нет даты открытия; в приложение зайти не могу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А точно кредитные средства тратятся с Б5?)))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:02

  clientage написав:А точно кредитные средства тратятся с Б5?)))

Точно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если не открыт бонусный счет по Б5, это про#б менеджера в отделении, или он автоматом должен был открыться?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 17:12

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:У вас в списке счетов вроде не видно Б5, или Б5 - это который первый карточный? Остальные - счета Викенда. У Викенда бонусный свой, и нигде не светится

Да, Б5 у меня это первый, Картковий рахунок.

Бонусный открывается автоматом, без какого-то участия манагера, стучите в кацэ или местному офпреду, пусть разбираются
Faceless
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