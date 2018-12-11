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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2179218021812182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:14

  Faceless написав:
  Vint написав:Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.

В смысле? там цифра четко обновляется каждый вечер

У меня уже три недели цифры не меняются и через тас24 кредит не гасится, хотя с Ощадного на дебетный счёт деньги зачисляются.
Через СЭП и Тас2ю сегодня методом тыка получилось погасить часть кредитных средств.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:55

Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:01

  ishvara написав:Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?

Да, конечно.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:34

  ishvara написав:Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?


Да, сразу же (с помощью tas2u). Без комисса.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:14

  slasva написав:
  ishvara написав:Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?

Да, конечно.

а с плативки сразу же открыть депозит можно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 22:23

  novichok написав:
  slasva написав:
  ishvara написав:Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?

Да, конечно.

а с плативки сразу же открыть депозит можно?


Да. Мгновенно (tas2u).
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jay2004
 
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