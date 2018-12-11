У меня уже три недели цифры не меняются и через тас24 кредит не гасится, хотя с Ощадного на дебетный счёт деньги зачисляются.
Через СЭП и Тас2ю сегодня методом тыка получилось погасить часть кредитных средств.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:14
У меня уже три недели цифры не меняются и через тас24 кредит не гасится, хотя с Ощадного на дебетный счёт деньги зачисляются.
Через СЭП и Тас2ю сегодня методом тыка получилось погасить часть кредитных средств.
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:55
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:01
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:34
Да, сразу же (с помощью tas2u). Без комисса.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:14
Додано: Вів 11 гру, 2018 22:23
Да. Мгновенно (tas2u).
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