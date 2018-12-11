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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:14
Faceless написав: Vint написав:
Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.
В смысле? там цифра четко обновляется каждый вечер
У меня уже три недели цифры не меняются и через тас24 кредит не гасится, хотя с Ощадного на дебетный счёт деньги зачисляются.
Через СЭП и Тас2ю сегодня методом тыка получилось погасить часть кредитных средств.
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Vint
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Додано: Вів 11 гру, 2018 20:55
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
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ishvara
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:01
ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
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slasva
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:34
ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, сразу же (с помощью tas2u). Без комисса.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:14
slasva написав: ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
а с плативки сразу же открыть депозит можно?
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novichok
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:23
novichok написав: slasva написав: ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
а с плативки сразу же открыть депозит можно?
Да. Мгновенно (tas2u).
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jay2004
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