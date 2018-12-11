ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 гру, 2018 18:14
Faceless написав: Vint написав:
Теперь надо высчитывать остаток грейса, т.к. тас24 показывает состояние и выписку моего кредитного счёт примерно за середину ноября.
В смысле? там цифра четко обновляется каждый вечер
У меня уже три недели цифры не меняются и через тас24 кредит не гасится, хотя с Ощадного на дебетный счёт деньги зачисляются.
Через СЭП и Тас2ю сегодня методом тыка получилось погасить часть кредитных средств.
Vint
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Додано: Вів 11 гру, 2018 20:55
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
ishvara
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:01
ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
slasva
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Додано: Вів 11 гру, 2018 21:34
ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, сразу же (с помощью tas2u). Без комисса.
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jay2004
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:14
slasva написав: ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
а с плативки сразу же открыть депозит можно?
novichok
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Додано: Вів 11 гру, 2018 22:23
novichok написав: slasva написав: ishvara написав:
Подскажите, если закинуть с другой карты на Сберегательный, с него можно в тот же день на Плативку перекинуть или нет?
Да, конечно.
а с плативки сразу же открыть депозит можно?
Да. Мгновенно (tas2u).
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jay2004
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:21
какова технология вывода кешбека по WС? Он должен появиться где-то(где?) и какого числа 30го или 31-го? Я так понимаю, что 1-го уже сгорит?
ol_zy
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:25
это тася шутит так?)) или намёк на то, что по вике будет тоже 5% на комуналь?))?
З.Ы платил с Б5 естесна
Hack-Stock
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:31
ol_zy написав:
какова технология вывода кешбека по WС? Он должен появиться где-то(где?) и какого числа 30го или 31-го? Я так понимаю, что 1-го уже сгорит?
Выплачивают в первый рабочий день месяца. Ничего не сгорает, деньги выплачиваются на дебетную часть Викенда, там и появятся ближе к 22:00.
З.Ы. А выписку по Вике так и не починили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Вів 11 гру, 2018 23:55
Фантом написав: ol_zy написав:
какова технология вывода кешбека по WС? Он должен появиться где-то(где?) и какого числа 30го или 31-го? Я так понимаю, что 1-го уже сгорит?
Выплачивают в первый рабочий день месяца. Ничего не сгорает, деньги выплачиваются на дебетную часть Викенда, там и появятся ближе к 22:00.
З.Ы. А выписку по Вике так и не починили?
Ну у меня на Вику стабильно в последний рабочий день капает кб, после обеда где-то.
И да, после смены счетов выписка по вике умерла в тас24, не возродившись в тас2ю
самая большая печаль. Там она настолько хороша, прям чудо, а не выписка.
curiousobro
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