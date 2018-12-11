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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2180218121822183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:32

  Ferlakur написав:У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:

Зображення

Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются :twisted:


Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10.
И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:деньги выплачиваются на дебетную часть Викенда, там и появятся ближе к 22:00.

У меня всегда приходят примерно в обед
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

история операций в тас2ю поломалась, не меняются транзакции на кириллицу, хотя давно провелись по счету и даже бонусы начислены
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41

  Hack-Stock написав:история операций в тас2ю поломалась, не меняются транзакции на кириллицу, хотя давно провелись по счету и даже бонусы начислены

У меня 5 (пятый) день не могут провести по счету списание. Только, что звонил. Поставщик получил деньги в понедельник, а во вторник уже на своем сайте выложил оплату. А эти не могут провести списание- явно, что то поломалось. :(
lel
 
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