Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10.
И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 08:32
Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10.
И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:52
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
У меня всегда приходят примерно в обед
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
история операций в тас2ю поломалась, не меняются транзакции на кириллицу, хотя давно провелись по счету и даже бонусы начислены
Додано: Сер 12 гру, 2018 09:41
У меня 5 (пятый) день не могут провести по счету списание. Только, что звонил. Поставщик получил деньги в понедельник, а во вторник уже на своем сайте выложил оплату. А эти не могут провести списание- явно, что то поломалось.
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